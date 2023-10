Basket | addio a Ioannidis | uno degli allenatori più vincenti d’Europa

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Uno dei più grandieuropei di, Yiannis, è venuto a mancare oggi. L’allenatore greco, soprannominato ‘il biondo’, aveva 78 anni, Nella sua carriera ha conquistato 418 vittorie in meno di 500 partite come allenatore dell’Aris Salonicco, Olympiacos e Aek Atene. Ha vinto 12 volte il campionato greco e ha allenato la nazionale greca per due volte. SportFace.