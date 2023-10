Barella ritrova lo smoking | in Inter-Benfica la miglior versione coi soliti difetti

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nicolòè tra ii in campo di(1-0). Prestazione maiuscola del centrocampista, protagonista anche nel gol vittoria di Marcus Thuram. ABITOTO – Ieri lo auspicavamo, e Nicolònon ha deluso. Inil numero 23 torna sui livelli da top10 dei centrocampisti europei. Pur senza proseguire lo splendido trend contro i portoghesi. Tuttavia non era il gol che i tifosi si aspettavano ieri da lui. Il desiderio principale era quello di rivedere il vice-capitano dell’ai livelli di eccellenza che il suo profilo è in grado di garantire. E, numeri alla mano,ci è pienamente riuscito. MENTALITÀ CORRETTA – Prima di sciorinare i dati diin ...