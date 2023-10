Barcellona | guai per Xavi | Lewandowski costretto al cambio dopo un duro contrasto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tegola per il. Durante il match di Champions League contro il Porto, il tecnicoè statoa richiamare in panchina Robertnel corso del primo tempo. Il centravanti polacco ha avuto la peggio in uncon Carmo e non è riuscito a proseguire la sua gara. Il polacco è uscito sulle sue gambe ed è rimasto in panchina ad assistere al resto dell’incontro. Gli è stato applicato del ghiaccio nella zona tra tibia e caviglia sinistra. Si attendono nelle prossime giornate ulteriori notizie. SportFace.