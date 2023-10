Barbie di Greta Gerwig arriva in DVD | Blu-Ray | 4K Ultra HD e Steelbook

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)difinalmente in Homevideo: il più grande successo cinematografico del 2023 sarà disponibile in DVD, Blu-Ray, 4KHD e(qui la nostra recensione), il film campione d’incassi e fenomeno globale,nelle case in DVD, Blu-Ray, 4KHD+ Blu-Ray e4KHD a partire da giovedì 19 ottobre. Dalla sceneggiatrice/regista candidata all’Oscar(“Piccole donne“, “Lady Bird“),è interpretato dagli attori candidati all’Oscar Margot Robbie (“Bombshell – La voce dello scandalo “, “Tonya“) e Ryan Gosling (“La La Land“, “Half Nelson“) nei panni die ...

stasera La 5, in prima serata, manda in onda Lady Bird : trama e cast del film che ha consacrato la regista di Barbie stasera su La 5, in prima ...

La regista Greta Gerwig ha raccontato che l'attore Timothée Chalamet aveva fatto visita al set di Barbie ed era dispiaciuto per non aver recitato nel ...

Dalla sceneggiatrice/regista candidata all'OscarGerwig,è interpretato dagli attori candidati all'Oscar Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni die Ken.Gerwig ha curato la ...How I met your dad era l'originale spin - off di How I met your mother, conGerwig (regista di) tra i protagonisti. L'episodio pilota non è piaciuto a NBC e successivamente è stato ...

Barbie di Greta Gerwig arriva in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD e ... Spettacolo.eu

Al Cinema Sereno "Barbie" di Greta Gerwig QuiBrescia.it

Barbie arriva in Blu-Ray e 4K Ultra HD, con anche una versione Steelbook di un rosa acceso: il campione d'incassi debutta in home video ...Il più grande successo cinematografico del 2023, Barbie, arriva il 19 ottobre in DVD, Blu-Ray, 4K Ultra HD+ Blu-Ray e Steelbook 4K Ultra HD.