Barbara D’Urso | gesto da brividi dopo l’incidente di Mestre | cosa ha fatto

Una Barbara D’Urso diversa e del tutto nuovo appare su Instagram. Sono tante le novità in arrivo, e lei non si nasconde. Barbara D’Urso ha fatto ...

Infatti la donna, oltre ad aver sostituito anni faa Pomeriggio Cinque sotto le feste natalizie e a condurre il Tg5, come rivelato tra le pagine del settimanale Chi diretto da Alfonso ...Nuova avventura per. Secondo quanto riporta Italia Oggi, la conduttrice approderà a Netflix, ma in una nuova veste. Reciterà infatti in una serie televisiva, un thriller a sfondo sociale in lingua inglese. ...

Barbara D’Urso, in arrivo una serie su Netflix Io Donna