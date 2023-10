Banksy sta per rivelare al mondo la sua vera identità | lo street artist più famoso al mondo è atteso in tribunale a Londra

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La bimba che si vede portar via dal vento il suo palloncino a cuore è l’immagine iconica diche tutti conoscono, ma la l’dellopiùalresta avvolta nel mistero. Forse ancora per poco. Secondo le ricostruzioni diffuse dai tabloid inglesi, in primis il Daily Mail, l’anonimato dell’a inglese sarebbe solo questione di tempo perché la suapotrebbe essere presto svelata davanti ad un giudice., infatti, è stato denunciato per diffamazione e per questo chiamato e rispondere in, a volto scoperto. Potrebbe essere la fine di un mistero che ha contribuito ad avvolgere di fascino creazioni che hanno abituato il pubblico a sorprendersi, ...

