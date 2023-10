Badminton | Beninati | “Puntiamo a qualificare due atleti a Parigi 2024”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Il futuro della Federazione è quello di continuare a lavorare al servizio delle proprie associazioni sportive aiutandole e sostenendole, dal punto di vista legislativo, in un momento di cambiamento. Perseguiamo poi i nostri obiettivi istituzionali in un momento in cui tutte le federazioni lottano peri proprialle Olimpiadi. Anche noi stiamo lottando per portare uno, forse anche due, alla manifestazione. Se guardiamo le classifiche ad oggi uno sarebbe qualificato, ma da qui a fine aprile, quando si chiuderanno le qualificazioni, c’è ancora tanta strada da fare. I nostri ragazzi stanno lottando per ottenere più punti possibili. E la stessa cosa accade nel para-con altri dueche cercano la qualificazione”. Così Carlo, presidente della ...