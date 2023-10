Bad Bunny si è trasformato in Gordon Gekko grazie a un Cartier da urlo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Bad, il Goldfinger del reggaeton, sa come scegliere un orologio davvero fuori dal comune. Dal Submariner in oro massiccio a un raro Day-Date in legno, fino a ogni genere di segnatempo da donna in metallo prezioso, il cantautore-rapper-produttore il cui nome alla nascita è Benito Antonio Martínez Ocasio ha uno stile sicuro e spensierato tutto suo, e di certo non si adegua alle tendenze. Malgrado abbia, presumibilmente, la possibilità di acquistare gli orologi più belli del mondo, sceglie di preferenza i modelli più anticonformisti. Gucci Ancora - Front Row - Milan Fashion Week Spring/Summer 2024 Jacopo M. Raule/Getty Images Durante la fashion week di Milano si è fatto notare unSantos “Carrée” in oro giallo 18 carati, risalente forse agli anni '80. Questo modello particolare, con il codice 829600, si distingue per il suo aspetto ...