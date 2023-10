Uno dei nomi coinvolti è, società che è tra le più rappresentative nel nuovo sistema commerciale voluto dall'agenzia spaziale.attualmente gestisce missioni private verso la ...L'azienda americanasta attualmente progettando la prima stazione spaziale commerciale, laStation che dovrebbe raggiungere l'orbita a partire dal 2026. In questo la collaborazione con l'Italia è forte, ...

Axiom Space e Prada collaborano per le nuove tute spaziali NASA Il Sole 24 ORE

Prada sbarca sulla Luna con Axiom space Milano Finanza

Prada collabora con Axiom Space per creare le tute spaziali destinate alla missione lunare Artemis III. La missione, prevista per il 2025, sarà la prima a portare una donna sulla Luna. Prada si occupe ...Con la firma dei contratti di fornitura prende una forma definitiva il primo supercomputer exascale europeo: Jupiter sarà installato in Germania nel corso del 2024. Al suo interno vedremo per la prima ...