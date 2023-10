Avvocato ucciso a coltellate davanti agli occhi della ragazza | New York sotto choc

Continua a leggere su Tg. La7.it - Maglietta turchese, pantaloni e sandali, testa bassa e occhi sempre rivolti a terra, Shabbar Abbas non guarda suo ...

AGI - Colpo di scena al processo per l'Omicidio di Saman a cui partecipa per la prima volta in presenza anche il padre Shabbar, imputato assieme ...