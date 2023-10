Avis - One way | auto in locazione per viaggi di sola andata

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra le varie formule di noleggio di, la soluzione di, senza dover tornare al punto di partenza per riconsegnare la vettura noleggiata, è meno conosciuta, ma può essere utile per diverse attività, dal lavoro al tempo libero.ha battezzato One way la possibilità di ritirare il veicolo presso uno degli uffici di noleggio del gruppo e riconsegnarlo alla fine delo nel luogo di destinazione, sia in Italia, sia in Europa. Fra i vari profili diatore potenzialmente interessati a questa tipologia di noleggio individuati dall'azienda ci sono i nomadi digitali che si trasferiscono per un periodo di smart working e non hanno ancora deciso quando e come tornare. Uno dei vantaggi è quello di spostarsi comodamente inper raggiungere la meta, ...