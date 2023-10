Autolavaggio abusivo sequestrato a Napoli

Leggi su anteprima24

Gli agenti della Polizia Municipale di(Unità Operativa di Tutela Ambientale) insieme al dell'Esercito Italiano impegnato nei controlli sul territorio, hannoun'attività dinel quartiere San Giovanni. L'attività risultava essere abusiva e inoltre veniva svolta in un immobile pubblico occupato abusivamente. Il titolare dell'è stato denunciato violazione della normativa ambientale e per invasione di edificio pubblico. Veniva inoltre sottoposto a sanzione amministrativa sia per l'eserciziodell'attività che per l' immissione di scarichi di acque reflue derivanti dall'attività illecita nella rete fognaria pubblica.