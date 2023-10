Auto elettriche | così Byd può superare l’americana Tesla

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Piazza Duomo, Milano. Mi arriva da un amico una foto di una vetrina, c’è l’insegna che ai più poteva non essereincomfondibile qualche anno fa: Byd. È la sigla del colosso cinese dei veicoli elettrici che, ad inizio agosto di quest’anno, ha aperto uno store in una delle piazze più iconiche d’Italia. Si tratta della prima bandierina piantata da Wang Chuanfu, chimico e fondatore di Byd, nel nostro Paese. Un negozio apparentemente minimale, che ricorda vagamente quelli di Apple e che, in parte, sottolinea una delle linee che separano questa nuova frontiera della mobilità dal passato: un prodotto tecnologicamente avanzato, fatto di ruote, motore, batteria e hardware/software di controllo (i chip). E sono soprattutto questi ultimi tre che stanno riscrivendo la geografia delle supply chain (o meglio, del network di fornitori) che ruotano intorno ai produttori di ...