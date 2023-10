Auto e veicoli elettrici | criticità e rischi in caso di incidente stradale | le batterie sono pericolose?

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, a detto che gli Usa hanno fondi per sostenere i bisogni dell’ Ucraina ...

Strada provinciale 231 in territorio di Andria , stamattina. Marito e moglie in auto mobile, guidata dal 74enne . L’uomo ha accusato un malore , la ...

incendio poco prima delle sette di giovedì mattina sull'autostrada Torino-Savona, in direzione della Liguria. Per cause ancora in corso di ...