Attenzione al 12 ottobre | Mario Giuliacci | ecco la data della tristezza-meteo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il punto sul, come sempre, lo fa il colonnello. Già, questo è un settembre caldo. Ma nessuna sorpresa. "Settembre da qualche anno a questa parte è diventato l'ultimo mese dell'estate. Fa sempre caldo e quindi non c'è alcuna grossa novità da questo punto di vista rispetto al passato. Ma sono in arrivo delle spallate al bel tempo: la più forte arriverà a partire dal 12quando correnti fredde atlantiche porteranno piogge e un sensibile calo termico", spiega il colonnello interpellato da Fanpage.it. Dunque, l'esperto si è speso nel tentativo di tratteggiare quel che sarà, da un punto di vistarologico, nel nostro paese e nei prossimi giorni, quando sarà finita la cosiddetta ottobrata. Il punto è che il caldo (quasi) estivo sta per terminare: nei prossimi giorni, le prime ...