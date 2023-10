ATP Shanghai 2023 | Fabio Fognini cede a Thanasi Kokkinakis nel primo turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Pronti via e il Masters1000 disaluta ilitaliano.viene immediatamente eliminato dal torneo cinese, sconfitto con un netto 6-2 6-4 dall’australiano; l’azzurro non riesce dunque a far fruttare la sua wild card e dà il lasciapassare al talentuoso ma bizzoso oceanico, che affronterà Hubert Hurkacz al secondo. Già l’avvio del match lascia presagire tanta difficoltà per. Ilgioco è subito combattuto, con il ligure che non sfrutta una palla per tenere ilservizio e di tutta risposta viene colpito a freddo;ha anche due chance per potersi riportare immediatamente in pari, mase la cava; si va così fino ...