ATP Pechino | Angelo Binaghi entusiasta dopo la vittoria di Jannik Sinner in Cina

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ci sono le prime reazioni di un certo livelloil successo in terra cinese di. L’altoatesino ha completato in maniera trionfale la propria settimana a, piegando Daniil Medvedev (n.3 del mondo) nella Finale dell’ATP500 e sfatando il tabù russo una volta per tutte., infatti, aveva sempre perso contro il moscovita ed è anche per questo che nella sua partita ha scelto di adottare una strategia di gioco diversa. Un tennis di grande aggressività, inserendo tante discese a rete e puntando al serve&volley, per mettere in crisi la posizione molto arretrata sul campo del suo avversario. E così,ha festeggiato nel migliore dei modi la sua ascesa in classifica mondiale (n.4), ipotecando anche la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Grande entusiasmo ...

“Il campo è molto veloce nel pomeriggio, anche ieri era così. Non ho perso il servizio in una sola occasione, ma anche lui ha servito benissimo. ...

Prima vittoria in carriera di Sinner contro Medvedev: "A Danil dico grazie, mi ha fatto diventare un giocatore migliore" Jannik Sinner trionfa all'die per la prima volta in carriera batte Danil Medvedev. L'altoatesino mette a segno l'ultimo colpo, poi alza le braccia al cielo e sorride come mai prima d'ora.

