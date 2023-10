Atp Pechino 2023 | Medvedev dopo la finale | “Ha giocato molto meglio di me i tie-break”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Il campo èveloce nel pomeriggio, anche ieri era così. Non ho perso il servizio in una sola occasione, ma anche lui ha servito benissimo. Tutto si è deciso nei tie, nei quali lui è statopiù bravo di me. Sia nel tiedel primo che del secondo set avrei dovuto fare. Spero che la prossima volta che dovrò giocare due tiein unariuscirò a vincerli. È l’unico modo per progredire, devo farela prossima volta che mi troverò in una situazione simile in una. Non c’èaltro che posso aggiungere. Lui nei tie-è riuscito a mantenere e controllarele sue emozioni. Ha servito, ha ...