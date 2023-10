Atp Finals | la Race per Torino 2023 aggiornata | Sinner insegue la qualificazione

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) La classifica dellapersettimana per settimana. Jannikè ormai non troppo lontano dallaper le Nitto Atpin programma a novembre nel capoluogo piemontese per il terzo anno di fila. Certe le qualificazioni di Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev. Ad un passo ladi Jannik, al quale manca davvero poco per staccare il pass per. Si prospetta molto interessante la corsa agli ultimi posti. LADELLE(al 4 ottobre): 1. Novak Djokovic (SRB) 8945 2. Carlos Alcaraz (ESP) 8310 3. Daniil Medvedev (RUS) 68904. Jannik...