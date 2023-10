Ascolti tv ieri | Le Iene superano Belve Matano vola | Merlino non sfigura

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Glitv dimartedì 3 ottobre 2023 hanno registrato un ottimo risultato per la Champions League su Canale 5. L'incontro Inter-Benfica è stato visto da NUM. Su Rai2è calato ma si è mantenuto sopra il milione, per l'esattezza 1.101.000 spettatori, 6.3% di share. Il debutto della nuova stagione de Lesu Italia 1 ha superato il programma di Francesca Fagnani interessando 1.139.000 telespettatori, 8.4% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 Morgane – Detective Geniale 2.366.000, 12% Rete 4 È Sempre Cartabianca 786.000, 5% La7 DiMartedì 1.025.000, 5.9% e 341.000, 5.6% Rai3 Petrolio 238.000, 1.7% Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie 532.000, 3% NOVE film Parker 342.000, 1.9%. IN AGGIORNAMENTO