Armita Geravand picchiata per il velo | un’altra ragazza in coma scuote l’Iran

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha 16 anni, e il timore è che possa finire come Mahsa Amini, la giovane in nome della quale ci sono state proteste per mesi in tutto

La polizia morale iraniana ha ridotto in coma una ragazza di origine curda di 16 anni, per non aver indossato il velo denunciano gli attivisti dell'ong Hengaw e radio Zamaneh, l'emittente basata ad Amsterdam. La ragazza è stata spinta dagli agenti della polizia morale

Le immagini delle telecamere mostrano la giovane priva di conoscenza che viene trascinata fuori da un vagone della metro alla stazione di Shohada ...Immagine scioccante di Armita Geravand, 16enne in coma dopo pestaggio da parte della polizia morale per non indossare il velo islamico. Potrebbe essere la miccia per una nuova ondata di proteste in Ir ...