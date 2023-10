Armi all’Arabia Saudita? La risposta del governo a Boldrini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Le motivazioni alla base della sospensione dell’esportazione di(bombe d’aereo e missili) verso l’Arabia, decisa dalitaliano in conformità con atti di indirizzo del Parlamento adottati nel 2019 e 2020, “sono venute meno”. Per questo, lo scorso maggio, il Consiglio dei ministri ha deciso di revocare le limitazioni alle esportazioni. Ill’ha ribadito ieri, alla vigilia della partenza di Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, per una missione di due giorni a Riad, in commissione Esteri della Camera rispondendo a un’interrogazione presentata da Laura. La deputata del Partito democratico chiedeva all’esecutivo “se non ritenga (…) di ripristinare l’embargo sulla vendita di...