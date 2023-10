Arkie e la magia delle luci | recensione | film d’animazione per riscoprire che la vera famiglia è quella che scegliamo

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ladie latratto dalla graphic novel australiana Scarygirl, doppiata dallo YouTuber Vincenzo Tedesco Tecnologia e amore per la vitaè una ragazza speciale con una dote innata per la tecnologia e un braccio simile ad un tentacolo. Suo padre Blister è un polpo gigante con il dono di poter rigenerare la vita. Improvvisamente arriva una terribile minaccia: una strana perdita di luce solare mette in pericolo il loro mondo colorato e perfetto. Entrambi cercano di mantenere in vita la flora locale manon sembra possedere lo stesso meraviglioso dono del padre. Ha inizio così un rocambolesco viaggio in cui la giovaneincontrerà dei nuovi compagni di ...