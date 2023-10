Arena Suzuki | Il diario di Bridget Jones o The reunion? La tv del 4 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 4su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “dai 60 ai 2000”. Serata finale dedicata alla grande musica degli anni 60-70-80-90 ai quali si aggiungono i 2000. Un’occasione per celebrare decenni felici del made in Italy musicale e per far risuonare le più celebri – hit internazionali, capaci di unire il pubblico di più generazioni nel tempio della musica: l’di Verona. Inoltre, oltre ad artisti leggendari e canzoni simbolo, Amadeus torna nelle vesti di DJ per far ballare tutti con le sue compilation. RaiDue alle 21.20 proporrà la fiction “The”. Un tempo inseparabili, Fanny, Thomas e Maxime non si parlano più da quando Vinca è scomparsa in quella notte d’inverno del 1997. Ladi ex alunni del Lycée Saint-Exupéry cambia ...