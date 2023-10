Arena Suzuki dai 60 ai 2000 | ultima puntata su Rai 1 | programma e scaletta degli artisti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)dai 60 aiarriva in prima serata su Rai 1 per l’ultimo appuntamento per un evento musicale che per il terzo anno consecutivo è organizzato all’di Verona. Tanti ospiti e cantanti internazionali si esibiranno.dai 60 aisu Rai 1:Arriva in tv lo spettacolodai 60 aicon l’del 4 ottobre 2023. Dall’di Verona torna la gande musica internazionale e nazionale protagonista con la conduzione di Amadeus. Dopo i grandi successi del 2021 e del 2022, quest’anno si aggiungono all’evento gli anni, per far ...