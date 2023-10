Araujo | «Partita molto difficile | l’Inter è una delle migliori d’Europa!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), difensore del Benfica, ha parlato nel post gara di San Siro. I lusitani hanno perso 1-0 contro, che ha fatto una ripresa sontuosa RIPRESA SBAGLIATA ? A Eleven Sports, Tomasdice la sua sul match perso: «Siamo giocatori del Benfica e dobbiamo essere pronti a giocare in qualsiasi campo. È stata una, sapevamo cheè unasquadre d’Europa. Potevamo fare meglio, saremmo potuti uscire di qui con dei gol. Abbiamo giocato un buon primo tempo con la palla; nel secondo tempo loro sono usciti forti e aggressivi, noi non siamo riusciti a imporre il nostro gioco e loro hanno imposto il loro. Siamo partiti con l’amaro in bocca, avremmo potuto guadagnare punti, ma con questo gruppo ...