Apocalittici vs Innovatori Il complicato sinodo di Francesco | che sembra già Montecitorio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il Papa ha aperto il consesso in cui si deciderà la Chiesa del futuro auspicando non sia "un parlamento polarizzato". Ma la battaglia fra conservatori e progressisti non si ferma. Garelli: "Bergoglio è tra due fuochi perché è questa la strada che ha scelto: creare del movimento anziché forzare dei cambiamenti"