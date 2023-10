Anya Taylor-Joy | la regina degli scacchi sposa segreta a Venezia | l’abito è una sorpresa

Leggi su dilei

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)-Joy, l’attrice diventata famosa nel ruolo delladella famosa serie Netflix, è convolata a nozze con il fidanzato musicista inglese Malcolm McRae. E se la notizia non vi suona nuova, avete ragione. La coppia si era già unita in matrimonio un anno fa, con un’intima celebrazione civile. Sabato scorso, però, hanno festeggiato di nuovo, facendo le cose in grande, in una delle città più romantiche del mondo. Il matrimoniono di-Joy Coloro che, nella mattina di domenica, si trovavano a navigare per il Canal Grande dipotrebbero essere stati attratti da un’algida bellezza bionda che faceva capolino dal maestoso Palazzo Pisani Moretta. Si trattava niente di meno che di ...