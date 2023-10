Antonela e Marco | sul bus di Mestre una coppia in viaggio di nozze | lei è morta | lui è in ospedale La ragazza era incinta

La coppia croata era in viaggio di nozze a Venezia. I due erano sul bus precipitato dal cavalcavia. Lei è morta, l'uomo è in terapia intensiva

croati Niente da fare per, mentreBakovic è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Mirano. A riferire della presenza della coppia in luna di miele in Italia è il sito croato ...A Mirano trova un paziente croato, che si sospetta possa trattarsi diBakovic, che si trovava in viaggio di nozze conPerkovic, morta nell'incidente. Nell'ospedale di Treviso si ...

Incidente Mestre, Antonela e Marco: la luna di miele finita in tragedia Vanity Fair Italia

Antonela e Marco, sul bus di Mestre una coppia in viaggio di nozze: lei è morta, lui è in ospedale. La ragazza ilmessaggero.it

Tra queste c’è quella di Antonela, giovane di 24 anni che, circa una ventina di giorni fa, aveva sposato Marco Bakovic. Quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Stando a quanto ...«Per ogni tipo di veicolo ci sono delle schede di rischio che indicano come intervenire in caso di incendio, sono destinate ai vigili del fuoco e ai soccorritori. Per quelli con ...