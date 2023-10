Anticipazioni Gf | il dramma di Giselda Torresan

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Elodie e Andrea Iannone in crisi? Intanto la cantante da una notiziea sospresa ai fanX-Factor, Fedez ricoverato si pensa a sostituirlo per i live?Oriana Marzoli torna a ridere, il divertente sketch con il fidanzato Daniele Dal Moro – VIDEOGf, il retroscena della vita sorridente diche nasconde un grandeinterioreGF, ILDI– Durante la diretta del lunedì sera, Alfonso Signorini ha messo in luce la vita semplice ma anche piena di sofferenza di Gisenda. Infatti, ha raccontato la sua grande delusione amorosa che le è costata tempo e salute. (adsbygoogle = window.adsbygoogle ).push({}); Le parole di“Siamo stati insieme cinque anni, ...