Anticipazioni GF 5 ottobre | ospiti | colpi di scena ed esito del televoto

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Michele Morrone la sua confessione shock: La droga che ho provato non mi fa schifo ma…Lo scambio di amicizia sui social tra Antonella Fiordelisi e Antonino SpinalbeseI genitori di Fedez preoccupati per il figlio, rompono il silenzio: Dobbiamo essere forti per lui GF, spoiler eottava puntata del 5: svelato il concorrente preferito del pubblico di Canale 5! Sorprese per 2 gieffiniGF, PUNTATA DEL 5: COSA VEDREMO IN DIRETTA- Manca ormai pochissimo all’ottava puntata del GF, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che andrà in onda giovedì 5alle 21.30 e che vedrà numerosidie sorprese. Sono ben 8 i concorrenti al: chi di loro risulterà il preferito del ...