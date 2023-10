Anna Pettinelli dura con Stella dopo la puntata | “Io divento pazza”

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), al termine delladel talent show, chiama la sua allievae dichiara di essere delusa dalla sua perfomance. Domenica 1 ottobre è andata in onda la secondadel pomeridiano di Amici 23 e,le esibizioni dei cantanti la coachha espresso la sua delusione nei confronti di L'articolo NewNotizie.it.

Nel daytime di oggi, Anna Pettinelli ha finalmente scelto chi, tra Sarah e Mida, andrà in sfida contro Alice : la coach ha scelto Sarah e per motivi ...

Prima sfida della nuova edizione di Amici 23: Anna Pettinelli manda in sfida Sarah Nella prossima puntata di Amici 23, assisteremo alla prima sfida ...

In alto il video del discorso di Anna Pettinelli a Stella Anna Pettinelli è un'insegnante che ai propri allievi dà il 100%. Sempre. Se qualcuno ...

Nel daytime di Amici 23 andato in onda questo pomeriggio, Rudy Zerbi ha assegnato un terzo compito a Holy Francisco, allievo di Anna ...

Di Mario Cassese - 04/10/2023, al termine della puntata del talent show, chiama la sua allieva Stella e dichiara di essere delusa dalla sua perfomance. Domenica 1 ottobre è andata in onda la seconda puntata del ...Durante il daytime di Amici 23 di oggi, mercoledì 4 ottobre, Holy Francisco si è visto recapitare un nuovo compito da Rudy Zerbi , che ha mandato in bestia la sua insegnante. Amici 23,furiosa con Rudy Zerbi per il compito di Holy Francisco: "Ridicolo" Dopo Sere Nere e Imbranato , il prof di canto ha assegnato a Holy Francisco una nuova ...

Amici, Anna Pettinelli scuote Stella: "Hai 17 anni e canti come una 50enne". Poi la rivelazione sulla sfida di domenica Today.it

Amici 23, la disperazione di Sarah dopo la decisione di Anna Pettinelli: "Quella lì vuole mandarmi in sfida..." [VIDEO] ComingSoon.it

Stella è molto scontenta della sua prestazione, che non finora destato alcun “wow” negli insegnanti e nei giudici, nemmeno sulla sua insegnante Anna Pettinelli. Stella si reca da Anna per un confronto ...Nelle ultime ore, infatti, il professore ha inviato un'altra lettera all'allievo di Anna Pettinelli. La scorsa settimana Rudy ha assegnato al cantante Sere Nere di Tiziano Ferro ma tale compito non è ...