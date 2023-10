Animali benedetti nel nome di San Francesco Video-Foto

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Non solo la celebrazione di SanD’Assisi, il Santo autore del Cantico delle creature e fondatore dell’ordine dei Francescani, il 4 ottobre si celebra anche la giornata mondiale degli, istitutita in questo giorno nel 1931 proprio perchè Sanè anche patrono degli. Alla base del messaggio del Fratello del creato, c’è il senso di fraternità universale che viene così celebrato ai giorni nostri.era figlio di un nobile mercante, ma decise di abbandonare la sua vita agiata per iniziarne una in povertà, fatta di penitenza e solitudine. Protagonisti dei suoi racconti pesci, agnelli, lupi e uccelli, che il santo chiamava “fratelli e sorelle”: un invito a vedere la sacralità nella vita di tutti gli esseri viventi. Per questo tradizione ...