Amici | ex protagonista del talent confessa | “Non rifarei assolutamente L’Isola dei Famosi”

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ospite di SDL Tv, Moreno Donadoni – vincitore della dodicesima edizione didi Maria De Filippi – ha detto la sua sul cambiamento delshow. “mi pare cambiato. Molte persone mi fermano e mi dicono che le edizioni in cui ho partecipato come concorrente e come coach erano più belle. Essendo che lo seguo, vedo che i ragazzi sono sempre forti“, ha detto il rapper, che ha ammesso di non avere rimpianti: Sono passati 10 anni dalla vittoria ade non ho rimpianti. Sono curioso però di sapere se non avessi intrapreso una carriera necosa sarei adesso. Adesso sono ricordato come il primo perché tanti altri ci hanno provato, chi è arrivato secondo e chi non era prettamente rapper…E’ stata una cosa che mi porterò sempre con me. Restando in tema, Moreno ha ...