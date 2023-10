Amianto | il Parlamento Ue ha approvato la nuova direttiva

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Laera già concordata con gli Stati membri sotto la presidenza svedese, a giugno 2023, e ora manca solo l'adozione formale del Consiglio e la pubblicazione in Gazzetta. Come anticipato, nel ...

Dopo l'adozione formale del Consiglio, la legge sara' pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entrera' in vigore.

Ora il Consiglio deve approva re formalmente il testo, prima della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e dell'entrata in vigore. ...

Queste le novità principali della direttiva europea sull'approvata ieri daleuropeo in plenaria, con 614 favorevoli, 2 contrari e 4 astensioni. La direttiva era già concordata con ......europeo ha approvato una direttiva che rafforza la protezione dei lavoratori dai rischi per la salute legati all'e migliora l'individuazione precoce delle fibre di. Ilha ...

Il Parlamento UE adotta la nuova direttiva contro i rischi dell’amianto Rinnovabili

Amianto, il Parlamento europeo adotta una direttiva per ridurre i ... EuNews

Valori dieci volte inferiori rispetto a prima per l'esposizione massima permessa dei lavoratori; obbligo di sistemi più efficaci per rilevare le fibre, e nuove regole per evitare che chi lavora e ...Le regole contro i rischi dell’amianto devono ora essere confermate dal Consiglio UE e prevedono un abbassamento dei limiti di 10 volte ...