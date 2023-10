Altri quattro vigili sono indagati per il pestaggio della donna trans a Milano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Era avvenuto lo scorso maggio, i reati ipotizzati dalla procuralesioni aggravate, falso in atto pubblico e abuso di autorità

I sei viaggiavano su un’auto che ha urtato il marciapiede e si è poi rib alta ta: rientravano da un locale. I feriti sono stati trasportati in ...

Archiviata la pausa nazionali , Zingonia torna a ripopolarsi: i rientri in casa Atalanta sono già iniziati martedì (12 settembre) e si completeranno ...

Uno dei più grandi blockbuster dell’anno, horror alle profondità dell’inferno, film d’animazione che scuotono il cuore: questo fine settimana non ...

L’attacco missilistico ucraino di venerdì scorso ha colpito la sede della marina russa in Crimea , uccidendo il generale Viktor Sokolov e ...

L’attacco missilistico ucraino di venerdì scorso ha colpito la sede della marina russa in Crimea , uccidendo il generale Viktor Sokolov e ...

Palermo, 29 set. (Adnkronos) - altri quattro sbarchi sull'isola di Lampedusa , in poche ore di distanza. Sono sette in tutto gli sbarchi di Migranti ...

... che fa seguito anche al recente ingresso diinvestitori istituzionali operanti nel Venture ... La protezione della persona per noi avviene attraversopilastri fondamentali: prevenzione, ...In questo modo è quindi possibile vincere concinque numeri tra quelli rimanenti dopo l'... Ma, come già spiegato, il gioco offre dei premi anche a chi ne indovina, tre o solo due. Con due ...

Risarcimenti in arrivo: "Altri quattro comuni presto riceveranno gli ... il Resto del Carlino

Trans picchiata dai vigili a Milano, indagati altri quattro agenti: «Atti falsi. Lei in camera di sicurezza per un'ora con le manette» Corriere Milano

Ma dove finisce una vita, inizia un'altra vita e Basim viene aiutato a fuggire dall'assassino ... Annuncio pubblicitario: La città di Baghdad, ad esempio, è divisa in quattro diversi distretti che ...Il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz ha dichiarato su Telegram che «le forze ucraine hanno sparato munizioni a grappolo su quattro distretti della regione ... imprimere una svolta da una parte ...