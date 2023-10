Almeno 20 morti nell’incidente di un autobus vicino a Venezia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)20 persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise martedì e molte altre ferite quando unalimentato a metano è precipitato da un ponte ae ha preso fuoco. “Una tragedia ha colpito la nostra comunità questa sera”, ha scritto il sindaco Luigi Brugnaro su Facebook, descrivendo il luogo dell’incidente come “una

Tra ici sono cinque ucraini e un tedesco. Una strage in un incidente che funesta Mestre. Per chi era a bordo difficile avere scampo, il bus si è infatti incendiato : le fiamme si sono ...21, deceduti cittadini tedeschi e ucraini. Morto l'autista italiano di 40 anni Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre, mentre è diretto verso Marghera.21, compreso l'...

Mestre, pullman precipita da una sopraelevata. 21 morti e 18 feriti - Operaio del Gambia fra i primi soccorritori: "Ho tirato fuori 3 o 4 persone dalle fiamme, anche una bambina" - Operaio del Gambia fra i primi soccorritori: "Ho tirato fuori 3 o 4 persone dalle fiam RaiNews

Un pullman precipita da un cavalcavia a Mestre, mentre è diretto verso Marghera. Almeno 21 morti, compreso l'autista, e una quindicina di feriti, in un bilancio ancora provvisorio dell'incidente che ...La procura della Repubblica di Venezia ha aperto un fascicolo d'inchiesta, per ora contro ignoti, dopo l'incidente in cui sono morte 21 persone – nella serata di martedì 3 ottobre -, tra cui almeno ...