All’ultimo respiro | Pedro al 95esimo fa sognare la Lazio | Celtic battuto 2-1

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Vince laalStadium di Glasgow: un altro gol in extremis, questa volta di, regala i tre punti alla squadra di Sarri. All'undicesimo Furuhashi manda in vantaggio ilimbeccato da O'Riley dopo un'impostazione dell'azione di Maeda. Risponde laal 28esimo: dopo un momento di confusione in area Romagnoli tira di testa ma in modo impreciso, è Vecino a correggere la traiettoria sempre di testa. La partita resta bloccata, con un brivido: gol annullato alall'81esimo per fuorigioco di Palma che avevaProvedel. Poi quando il punteggio sembrava ormai stabilito, il gol diche proietta lain testa al girone a pari punti con l'Atletico Madrid.