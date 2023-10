All’Ue manca ancora una visione univoca sulla Cina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra le citazioni maoiste consegnate alla Storia e divenute di uso comune ce n’è una che si adatta particolarmente all’attuale atteggiamento europeo verso la: «Grande è la confusione sotto il cielo, la situazione è eccellente». Di confusione sotto il cielo ce n’è, in effetti, molta. Ieri la Commissione europea ha pubblicato una raccomandazione in cui si individuano quattro settori tecnologici (semiconduttori, intelligenza artificiale, tecnologie quantiche e biotecnologie) come strategici per l’autonomia europea, con gravi pericoli qualora si producesse una dipendenza dell’Ue da soggetti esterni nelle materie individuate. Per questo, si richiede agli Stati membri una valutazione del rischio da condursi entro la fine del 2023, con particolare attenzione al settore privato. Da tempo, la Commissione sottolinea il rischio industriale e militare rappresentato ...