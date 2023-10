Allo studio un piano di evacuazione per i Campi Flegrei

Leggi su agi

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) AGI - "È chiaro che undideve mettere la popolazione nelle condizioni di poter raggiungere in un tempo X, il luogo Y. Per poterlo fare servono le arterie necessarie, su questo lavoreremo con i tecnici già a partire dalla pubblicazione del decreto legge che conto di poter portare in Consiglio dei ministri nelle prossime ore, perché il nostro dipartimento ha fatto un bel lavoro con una celerità inedita". Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, a 24 Mattino su Radio 24, in riferimento al situazione sismica nei. "Le vie di fuga - ha spiegato Musumeci - vanno concepite in una pianificazione urbanistica, quindi se si pianificano e prevedono tre arterie intersecate tra di loro, è chiaro che lì non le faccio costruire. Prevedere le vie di ...