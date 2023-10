Allegri lo ha già accantonato | via a gennaio

Massimo Brambati , ex giocatore e oggi procuratore, ha parlato del momento della Juventus di Massimiliano Allegri in Serie A Massimo Brambati , ex ...

La Juve di Allegri ha pareggia to fuori casa contro l’Atalanta, ma non ha fornito una prestazione da ricordare. Dopo il successo nel primo turno ...

Miralem Pjanic , centrocampista ex Juventus, ha parlato a Radio Tv Serie A del momento dei bianconeri di Massimiliano Allegri , ma non solo Miralem ...

Fatti non foste a viver come Rudi. Siamo appena in autunno e le tracce sonochiare. Per questo si rischia di affogare nel tedio, nella fuffa. Omettendo, naturalmente, il Massimilianodi ritorno , il cui minimalismo tattico ha imbalsamato una Juventus sempre più ...La Juventus inizia a pensare al mercato invernale per rendere sempre più competitivo l'organico a disposizione di Massimiliano. Uno degli obiettivi di mercato resta Domenico Berardi ,accostato ai colori bianconeri nella sessione estiva di mercato. La Vecchia Signora potrebbe fare un nuovo tentativo a gennaio in ...

Juve e Allegri, Adani attacca: cosa ha detto Adnkronos