Allarme salmonella nel cibo crudo di cani e gatti | ecco i lotti interessati e le linee guida dell’esperto per evitare contaminazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Questa volta l’sulcontaminato colpisce i prodotti per animali e, in particolare, una nota azienda americana, la Darwin’s Natural Pet Products, che ha sede a Washington. È leader del pet foode naturale (con un fatturato di 7,1 milioni di dollari), che ogni giorno nutre migliaia di animali domestici, consegnando ila loro destinato direttamente a casa dei proprietari. Il brand è da poco finito sotto i riflettori della Food and drug administration (Fda) per il rischio di infezione da, connesso alla contaminazione di alcunida parte del batterio pericoloso per la salute degli esseri umani e degli animali, di cui può causare persino la morte, soprattutto se molto giovani, molto anziani o con un debole sistema immunitario. Nel caso specifico, il ...