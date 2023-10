Allarme Italia | il Nord è la zona più inquinata in Europa

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L’Unione europea si è posta l’obiettivo di ridurre del 55% le morti premature legate all’inquinamento atmosferico entro il 2030, rispetto ai livelli del 2005. Al momento, si stima che nell’Ue ogni anno muoiano circa 300.000 persone a causa del particolato fine, una delle sostanze inquinanti più pericolose e insidiose. Nonostante la crescente consapevolezza del problema e gli sforzi compiuti per contrastarlo, la situazione inè ancora oggi molto grave. Più del 98% della popolazione vive in zone dove la concentrazione di Pm2.5 supera i limiti stabiliti dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ovvero di 5 microgrammi ogni metro cubo di aria. Le zone più inquinate si trovano nell’centrale e in alcune metropoli, ma la pianura padana registra i valori più elevati. In questa regione, negli ultimi anni si è registrato un peggioramento ...

Shutterstock – Ufficio stampa Definirlo Allarme sonno non è eccessivo. Gli effetti dell’insonnia, che colpisce in Italia il 43% degli adulti, ...

Un ragazzo di 17 anni è stato trovato morto , stamani, a Milano, dopo essere precipitato da uno stabile che si troverebbe, dalle prime informazioni, davanti a una scuola. L'è stato dato alle 7.20 e sul posto, in via Giovanni Antonio Amadeo si sono precipitati i soccorritori del 118 che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso . Sul posto, per le ...Due, questo può interessare l', saranno riservati alle federazioni i cui club affiliati avranno fatto registrare la migliore performance collettiva nella stagione precedente delle competizioni ...

Blocco dei treni Italia-Francia, l’allarme delle Camere di commercio ShipMag

Stop ai treni Torino-Parigi: tratta chiusa fino a giugno 2024. Allarme delle imprese Corriere della Sera

Almeno quattro persone sono state ferite, nessuna in modo grave, in una sparatoria avvenuta ieri sera, la notte in Italia, nel campus della Morgan State University di Baltimora, negli Stati Uniti.La senatrice della Lega: "Non consentiremo che la direttiva Ets faccia morire l'infrastruttura gioiese e gli altri porti italiani" ...