Allarme busta paga | dal 2024 stipendi più bassi | ecco per chi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ilrischia di aprirsi con una brutta sorpresa inper milioni di lavoratori del Lazio. La Regione, infatti, potrebbe tagliare il fondo taglia tasse, un meccanismo che garantisce un risparmio sull’Irpef regionale per i contribuenti con reddito fino a 40mila euro e che può pesare suglifino a 400 euro netti. L’assessore al Bilancio, Giancarlo Righini, aveva preso l’impegno, in seguito a un ordine del giorno votato a luglio, di trovare le risorse per confermare il fondo. La Regione deve finanziare per illa misura che è prevista, allo stato attuale, solamente fino alla fine dell’anno in corso.più bassa nel, il rischio per gliTrovare le coperture non sarà facile, soprattutto dopo il ...