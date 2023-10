Alla facoltà di Medicina il test d’ingresso non ha senso | occorrerebbe riformare tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ho appena finito di parlare con una mamma di una ragazza diciottenne che ha da pochi giorni iniziato l’ultimo anno delle superiori, Sofia, che ha da anni il desiderio di diventare medico. Quest’anno, per la carenza di medici, ildi ammissionedie Chirurgia si è potuto fare anche senza essersi ancora diplomati e si entra in graduatoria con la possibilità di ripeterlo dopo la maturità per migliorare il proprio punteggio e la destinazione di ateneo. Ma siamo sicuri che isiano utili? Siamo sicuri che non sarebbe più logico abolirli visto che la selezione sarebbe naturale come in ogni, a maggior ragione alunga ed estenuante? Io credo che questinascondano un “mercato” che per alcune famiglie diventa ...