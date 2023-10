“Alfonso è disperato” GF | Beatrice e Fiordaliso parlano di fatti pesanti sul conduttore La regia stacca tardi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lunedì 2 ottobre è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello e ha visto l’eliminazione di un nuovo concorrente. E dopo l’uscita di Claudio Roma, uno dei concorrenti nip di questa edizione, anche questa volta i telespettatori hanno deciso di mandare a casa un non famoso. Marco Salvatori ha dovuto abbandonare il reality show condotto daSignorini. In nomination c’erano Giselda, Grecia, Valentina e Marco e proprio quest’ultimo, votato solo dal 16% del pubblico è l’eliminato della puntata del Grande Fratello di lunedì 2 ottobre. La preferita invece è stata Giselda che ha conquistato il 34% dei voti. I preferiti dalla casa e quindi immuni sono invece Paolo,e Massimiliano tra quelli nel tugurio e Ciro, Samira e Anita tra chi era in casa. Cesara Buonamici, unica opinionista del Grande Fratello, ha scelto la chef Rosy Chin e ...