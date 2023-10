Alberto Rizzotto | chi era l' autista del pullman caduto a Mestre «Era esperto» L' ultimo post | Shuttle to Venice L' ipotesi di un malore

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tra le vittime delprecipitato ac'è anche l'del mezzo. L'uomo si chiamava, aveva 40 anni ed era originario di Tezze di Piave in...

Il mezzo era alimentato a batteria e ha preso fuoco, provocando la morte di 21 persone, tra le quali l' autista, 40enne originario di Treviso . Secondo i responsabili, che hanno ...Anche l'autista dell'autobus,, trevigiano, 40 anni, e' morto nello schianto. Sotto shock i suoi colleghi, che lo definiscono un conducente esperto, che svolgeva l'attivita' da 7 anni.

L'ultimo post dell'autista Alberto Rizzotto prima dell'incidente a Mestre, poi la paura: "Fatti sentire" Virgilio Notizie

Incidente bus a Mestre, morto anche l'autista Alberto Rizzotto: ecco chi era | L'ultimo post: "Shuttle to Venice" TGCOM

Dalle ore 5.30 di questa mattina il bus elettrico che è precipitato da un cavalcavia di Mestre, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, si trova nel deposito dell’ex mercato ortofrutticolo in via To ...«Dai video il guard rail sembra una ringhiera, le immagini dei filmati che abbiamo visionato mostrano il pullman che si appoggia alla protezione che è quasi una ringhiera». Così l’amministratore deleg ...