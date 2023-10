Milano : al via 'Milano Digital Week' - evento di apertura a Palazzo Marino con Beppe Sala Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Prende il via domani, giovedì 5 ottobre, con un convegno a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la sesta edizione ...

Milano : al via progetto 'Giornate della vista 2023' Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Vedere meglio e vivere meglio. È questa la 'mission' delle Fondazione OneSight EssilorLuxottica che riunisce le ...

Massimo Galli rinviato a giudizio : l’infettivologo a processo nella concorsopoli di Milano l’infettivologo Massimo Galli è stato rinviato a giudizio per falso e per turbativa d’asta o abuso d’ufficio, per il presunto condizionamento di un ...

“Presunta concorsopoli” - Massimo Galli rinviato a giudizio a Milano L'infettivologo Massimo Galli, ex primario dell’ospedale Sacco di Milano, oggi in pensione, è stato rinviato a giudizio per falso e per una ...

Milano : la Polizia Locale trova bici e monopattini rubati nelle cantine delle case popolari di via Aretusa Rinvenuto anche un borsone con 7 chili di hashish e 120 grammi di cocaina. Presto su Facebook le foto dei veicoli per la restituzione