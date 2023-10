Al via il progetto sull' economia circolare ' Oltre il green'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Un dibattito per capire come sostenere le filiere di gestione dei rifiuti nel produrre valore, con esempi di economie circolari: è questa la modalità con cui ilil' sarà presente ...

Un dibattito per capire come sostenere le filiere di gestione dei rifiuti nel produrre valore, con esempi di economie circolari: è questa la modalità con cui il'Oltre il green' sarà presente all'edizione 2023 di Futura Expo. L'evento si svolgerà la mattina del 9 ottobre presso il Brixia Forum di Brescia. Un'occasione per condividere progetti e sfide ...... Gaia Romani; alle ore 16, 'MaaS Mobility as a Service', ildigitale che integra in un'... Sempre nel pomeriggio, al teatrino del Parco Trotter inGiacosa, è in programma alle 15.30, 'Scuola ...

Al via il Progetto “Rifugi sani e sicuri” AULSS 1 Dolomiti

Il web e 4 app contro le demenze, al via il progetto e-memory care Agenzia ANSA

Un dibattito per capire come sostenere le filiere di gestione dei rifiuti nel produrre valore, con esempi di economie circolari: è questa la modalità con cui il progetto 'Oltre il green' sarà presente ...Ieri, martedi 3 ottobre, è stata inaugurato presso il Polo Tecnologico Fabbrica dell’Innovazione di Via Gianturco 31 l’Officina dello Spazio, la nuova area di integrazione e test dei MiniLab, i mini ...