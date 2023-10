Al congresso dei Tory si fa a gara per isolare Sunak il prudente

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) In un’atmosfera da saldi ideologici di fine stagione, inevitabile dopo quasi 14 anni di governo, ildeiiniziato domenica a Manchester sta offrendo un palcoscenico a personalità variopinte dalle rivendicazioni discutibili, come Liz Truss, durata a Downing Street il tempo di seppellire la regina e far crollare i mercati e ancora convinta che un gran taglio alle tasse possa far miracoli nonostante il contesto avverso, o Suella Braverman, ministro dell’Interno alle prese con una lotta personalissima per mandare tutti i migranti in Ruanda e offendere tutti i britannici figli di immigrati come lei, e a una rispettabile figura pervicacemente grigia: quella di Rishi, il premier che vorrebbe far sognare un paese al grido di “questo non lo facciamo, per questo non abbiamo i soldi, quello sarebbe bello ma meglio di no”. Lo ...